شاهد .. فيديو محمد رمضان يقود طائرة يثير الجدل.. ومصر للطيران تنفي علاقتها بالأمر

جهينة نيوز:

أثار مقطع فيديو للفنان محمد رمضان الجدل من داخل قمرة قيادة الطائرة المتجهة به إلى السعودية لإحياء حفلة ضمن موسم الرياض .

وظهر محمد رمضان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "انستغرام"، وهو داخل الطائرة متجها إلى مكان القيادة، حيث جلس بجانب الكابتن ليقودها ، معلقاً بالقول ا: "أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح ".

ويستعد رمضان لإحياء أولى حفلاته خارج مصر، حيث من المقرر أن يقدم حفلاً غنائياً في مدينة الرياض، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

من جانبها، نفت شركة مصر للطيران علاقتها بالفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الخاص بالفنان محمد رمضان وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصادر له بشركة مصر للطيران قولها إن هذا الموقف لم يتم مطلقًا على أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية.

وأضافت المصادر أن ما فعله الفنان محمد رمضان "يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها".