الأكراد: اتفقنا مع دمشق على انتشار الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا

جهينة نيوز:

أعلنت "الإدارة الذاتية الكردية" الأحد التوصل إلى اتفاق مع دمشق ينص على انتشار الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا للتصدي لهجوم أنقرة والفصائل المسلحة الموالية لها المستمر منذ خمسة أيام ضد مناطق سيطرتها.

وقالت "الإدارة الذاتية" بعين العرب في بيان على صفحتها على فيسبوك "لكي نمنع ونصد هذا الاعتداء فقد تم الاتفاق مع الحكومة السورية كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديموقراطية"، مضيفة أن "هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي".

و أضاف البيان " نقول لأهلنا في شمال وشرق سوريا إن هذا الانتشار جاء من خلال التوافق معنا ومع قسد " .