التوصل لاتفاق مبدئي بين الجيش السوري و ميليشيا قسد يمهد لسيطرة دمشق على كامل شرق الفرات

جهينة نيوز:

جرت محادثات مكثفة خلال الأيام الماضية بين قيادات الصف الأول في قسد والحكومة السورية وتم التوصل خلالها إلى اتفاق بين الطرفين و ذلك حسب ما أوردت وكالة سبوتنيك

و ذكرت الوكالة أنه تم عقد اجتماع استمر لساعات طويلة، اليوم الأحد، وانتهى بالاتفاق المبدئي على التنسيق الكامل بين الطرفين وذلك لإفساح المجال للاتفاق على إعادة ترتيب الأمور في جميع مناطق الشمال السوري بدءاً من مدينة منبج بريف حلب وذلك تمهيدا لاستعادة سيطرة الدولة السورية على كامل مناطق شرق الفرات

أما فيما يتعلق بالخطوات القادمة ستكون ربما بريف الرقة الشمالي والغربي لقطع الطريق على توسع الاحتلال التركي في هذه المناطق بعد سيطرته اليوم بمساندة الميليشيات التركمانية والإخوانية على تل أبيض وبلدة سلوك وعلى بلدة مبروكة وقراها بريف الحسكة الجنوبي الغربي، وتوجهه نحو عين عيسى شمال الرقة

المصدرSputnik