X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
ترامب للأمريكيين: لا تستمعوا لمن أدخلنا إلى رمال الشرق الأوسط المتحركة انهم حمقى
التوصل لاتفاق مبدئي بين الجيش السوري و ميليشيا قسد يمهد لسيطرة دمشق على كامل شرق الفرات
المشاهد الاولية لدخول الجيش السوري باتجاه مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.
كشف خيوط عن الجهة المتورطة في استهداف الناقلة الايرانية في البحر الاحمر
بينهم صحفيون اجانب .. مجزرة جديدة يرتكبها طيران الاحتلال التركي في رأس العين - فيديو
فيديو - عرض عسكري ايراني مذهل و شيق
باسيل: اريد الذهاب الى سوريا لكي يعود الشعب السوري إليها
الجيش السوري يتحرك شمالاً لمواجهة العدوان التركي
الجيش العربي السوري بصدد الدخول الى عين عرب و منبج
ترامب يصف جنوده بالآلات القاتلة و يعارض محاكمتهم
روحاني: الاعتماد على الكيان الصهيوني واميركا لايوفر الامن للمنطقة
إيران تتهم مصر والسودان والسعودية بتجاهل استغاثة ناقلتها النفطية
مسؤول في ميليشيا قسد: علمنا من "تويتر" عن انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا
لورا أبو أسعد تدافع عن سلافة معمار
تغير المناخ يهدد نصف مليار من سكان حوض البحر المتوسط بالجفاف وندرة الغذاء
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
المشاهد الاولية لدخول الجيش السوري باتجاه مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.
الأحد, 13 تشرين الأول 2019 الساعة 21:12 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
جهينة نيوز:
المشاهد الاولية لدخول الجيش السوري باتجاه مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.
أخبار ذات صلة
ترامب للأمريكيين: لا تستمعوا لمن أدخلنا إلى رمال الشرق الأوسط المتحركة انهم حمقى
التوصل لاتفاق مبدئي بين الجيش السوري و ميليشيا قسد يمهد لسيطرة دمشق على كامل شرق الفرات
بينهم صحفيون اجانب .. مجزرة جديدة يرتكبها طيران الاحتلال التركي في رأس العين - فيديو
باسيل: اريد الذهاب الى سوريا لكي يعود الشعب السوري إليها
الجيش العربي السوري بصدد الدخول الى عين عرب و منبج
اقرأ المزيد...
الجيش السوري يتحرك شمالاً لمواجهة العدوان التركي
الجيش العربي السوري بصدد الدخول الى عين عرب و منبج
قبيلة طي العربية وأبناء القبائل والعشائر يدعون أبناء القبائل للانسحاب من صفوف قسد والالتحاق بالجيش السوري
في جرمانا.. بوابات الانترنت تركب في يوم تقديم الطلب.. و80 خطاً هاتفياً معرضاً للإلغاء بسبب الفواتير!
بالفيديو - الميليشيات الارهابية المرافقة للاحتلال التركي تعدم المدنيين امام الكاميرات
اللاذقية :اشتباك مسلح أثناء القبض على أحد المطلوبين
برعاية الرئيس الأسد: تدشين محطة تحويل ضهر الجبل بالسويداء بكلفة ستة مليارات ليرة
مخابز ريف حماة المحرر في الخدمة.. وقريباً صالات السورية للتجارة
بالصور .. وقفة احتجاجية في الحسكة والقامشلي تنديداً بالعدوان التركي
شهداء وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالقامشلي
ميليشيات قسد العميلة تخلي المواقع للاحتلال التركي
برعاية الرئيس الأسد… تخريج دورة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات
دفعات جديدة من المهجرين تعود إلى قراها المحررة من الإرهاب عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس
مدير شركة كهرباء الحسكة: ورشات الكهرباء تعيد خط الصوامع /20 ك.ف/ للخدمة بعد إصلاحه جراء العدوان التركي
العدوان التركي يجدد استهدافه عدة قرى شرق رأس العين ويبدأ بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف بالحسكة
أضف تعليق
أخبار اخرى
ترامب للأمريكيين: لا تستمعوا لمن أدخلنا إلى رمال الشرق الأوسط المتحركة انهم حمقى
التوصل لاتفاق مبدئي بين الجيش السوري و ميليشيا قسد يمهد لسيطرة دمشق على كامل شرق الفرات
المشاهد الاولية لدخول الجيش السوري باتجاه مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.
كشف خيوط عن الجهة المتورطة في استهداف الناقلة الايرانية في البحر الاحمر
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الأحد 13 تشرين أول مع سمر عمران
لهذا السبب .. خبير كبير يحذر سلطات روسيا من التدخل في الصراع التركي- الكردي
علماء يتوقعون سقوط القمر على الارض في هذا الموعد
بالفيديو - الميليشيات الارهابية المرافقة للاحتلال التركي تعدم المدنيين امام الكاميرات
الأكثر مناقشة
قسد" مع "أردوغان" خطوة بخطوة... هل حقّاً انتهى الدعم الأميركي للانفصاليين؟
كيان الاحتلال: ترامب لن يحارب من أجل أحد في الشرق الأوسط
الحاضر الغائب في الاجتياح التركي لسوريا... اتفاق "أضنة" 1998، كيف يمكن إحياؤه؟
الكرملين: بوتين لم يبحث مع أردوغان خطط تركيا للقيام بعملية عسكرية في سوريا ؟!
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2019
بوابة جهينة الاخبارية
.