المشاهد الاولية لدخول الجيش السوري باتجاه مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

الأحد, 13 تشرين الأول 2019 الساعة 21:12 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

المشاهد الاولية لدخول الجيش السوري باتجاه مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.


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