الجيش السوري يتحرك شمالاً لمواجهة العدوان التركي

جهينة نيوز:

أعلنت وكالة سانا منذ قليل توجه الجيش_السوري باتجاه الشمال لصد العدوان التركي حيث افادت مواقع اعلامیة نقلا عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري سيدخل من المنصورة والطبقة إلى عين عيسى بريف الرقة.

و أكد عصمت شيخ حسن، مسؤول قوات الدفاع في ما يسمى "الإدارة الذاتية" الكردية بشمال شرق سوريا، في حديث لـ RT توصل الإدارة إلى اتفاق مع موسكو يقضي بدخول الجيش السوري إلى مدينة كوباني (عين العرب) الليلة.

وتوقعت الإدارة الكردية أن تنتشر وحدات من الجيش السوري في مدينتي عين العرب ومنبج اللتين تسيطر عليهما ميليشا " قسد" في غضون 48 ساعة.

و أفادت المعلومات أن الجيش السوري بدأ بالفعل يدخل مدينة منبج بريف حلب الشرقي.