لورا أبو أسعد تدافع عن سلافة معمار

جهينة نيوز:

دافعت الفنانة لورا أبو أسعد عن صديقتها الفنانة سلافة معمار بعد تعرضها لهجوم عبر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلامية نضال الأحمدية اتهمت فيه سلافة بأنها لم تقدم شيئا للدراما وليست من نجمات سوريا

فكتبت لورا عبر تويتر تغريدة قالت فيها" سلافة معمار هي واحدة من نجمات سوريا اللواتي لا تكفي صفحات لذكر اسمائهن جميعا، سيدات يعملن في التمثيل فقط لأنهن يجيدون عشقه ، ويعطونه كل ما يلزم بدءًا من من المظهر الخارجي و حتى اصغر التفاصيل في الاداء،

وتابعت أبو أسعد" نجمات لا يبحثن عن الجوائز بقدر بحثهن عن طريقة لترك بصمة تلهم الأخريات وترفع اسم بلدهن عاليا مهما كانت الظروف"

وأضافت لورا بأن العمر لا دخل له حتى يتم تقييم عمل الفنانة بعمرها فقالت" نساء في العشرين والثلاثين والأربعين و حتى السبعين ، لكن اذا نظرت إلى رصيدهن من الأعمال الفنية المسرحية والسينمائية والتلفزيونية و كل أنواع الفنون تشعر أنهن اكبر بكثير لأن عمرًا واحدا لا يكفي لكل هذه الإنجازات ،،،، تحية لنجمات سوريا و لكل سيدات سوريا"