منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته للقاء منتخب غوام بتصفيات آسيا وكأس العالم

جهينة نيوز:

يواصل منتخب سورية لكرة القدم تحضيراته للقاء منتخب غوام الثلاثاء القادم في الإمارات العربية المتحدة ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ولآسيا 2023 لحساب المجموعة الأولى .

وأجرى المنتخب حصة تدريبية مسائية استشفائية أمس على ملعب اتحاد كرة القدم الإماراتي تضمنت تمرينا خاصا لتشكيلة اللاعبين الأساسية التي لعبت أمام المالديف وتمرينا لباقي اللاعبين للمحافظة على اللياقة البدنية.

وغادر مدافع منتخبنا أحمد الصالح البعثة متوجها إلى بيروت للالتحاق بفريق العهد اللبناني نظرا لغيابه عن لقاء منتخبنا أمام ضيفه غوام لنيله البطاقة الحمراء أمام المالديف.

وعن إصابة اللاعب عمر خريبين أوضح المعالج الفيزيائي للمنتخب رفيق المصري أنه تم إجراء صورة رنين مغناطيسي للاعب وتبين وجود تمزق بالحزمة الأمامية لأربطة الكاحل الوحشية وهو بحاجة لإراحة المفصل لمدة أربعة أسابيع .

أما بالنسبة لالتحاق الحارس وليم غنام فقد قررت إدارة المنتخب الموافقة على طلب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أيمن الحكيم بإبقاء غنام مع المنتخب الأولمبي لخوض المباراة الودية الثانية أمام البحرين خلال المعسكر المقام في البحرين حاليا.

وكان منتخبنا فاز على نظيره المالديفي 2-1 في مباراته الثانية التي جمعتهما يوم الخميس الماضي في التصفيات علما أنه افتتح هذه التصفيات بالفوز على نظيره الفلبيني بخمسة أهداف لهدفين.