تواصل الإدانات الدولية والعربية للعدوان التركي على الأراضي السورية

جهينة نيوز:

تواصلت الإدانات الدولية والعربية للعدوان الذي يشنه النظام التركي على الأراضي السورية.

وفي هذا السياق أدان نائب رئيس الوزراء التركي السابق عبد اللطيف شنار في حديث لقناة الشعب التركية هذا العدوان وتواطؤ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معه.

وعبر شنار عن قلقه من عواقب سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على تركيا وما ستقدمه من تنازلات للإدارة الأمريكية مقابل الصفقات التي تقوم بها مع هذه الإدارة.

بدوره حذر معاون الشؤون الدولية في منظمة حقوق الإنسان الإيرانية سامان نيازي من النتائج الكارثية للعدوان التركي من تشريد وقتل للأطفال والنساء مؤكدا أن هذا العدوان ينتهك جميع المبادئ والقوانين الإنسانية والإسلامية والدولية.

وأضاف نيازي في تصريح له اليوم: “يجب على النظام التركي أن يكف عن سلوكه العدواني غير القانوني وأن يحترم مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني.. وأن يكف عن استهداف الناس العزل وخاصة الأطفال المضطهدين والسكان المدنيين الأبرياء” داعيا إلى “وقف هذا العدوان واحترام السيادة السورية”.

وفي السياق نفسه دعا وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الأسبق عدنان منصور في تصريح اليوم إلى اتخاذ موقف عربي واضح من هذا العدوان معتبرا أن المواقف الرسمية العربية كانت وما زالت غير قادرة على مواجهة التحديات المصيرية التي تستهدف الأمة العربية.

وفي عمان أكد رئيس منتدى الفكر الاشتراكي في الأردن الباحث رسمي الجابري أن العدوان التركي على الأراضي السورية يشكل اعتداء على الأمة العربية.

وشدد الجابري على رفض المنتدى وتحذيره من هذه المخططات التي تستهدف حقوق الأمة ووجودها وأمنها داعيا القوى الوطنية والقومية إلى إسناد سورية وجيشها وشعبها في مواجهة هذا العدوان لإلحاق الهزيمة بالمخططات التي تستهدفها.

كما طالب الجابري المجتمع الدولى باسره وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة اتخاذ خطوات من أجل وقف هذا العدوان ووضع حد لتجاوزات أردوغان واستفزازاته المستمرة تجاه جيرانه.