من جديد برنامج أكلنها يثير أزمة في الوسط الفني في لبنان.. وورد الخال ترد على أزمتها

جهينة نيوز:

شاركت الفنانة ورد الخال في حلقة الخميس الماضي من برنامج أكلناها مع الفنان باسم ياخور الذي وجه أسئلته لورد وأجابت بصراحة وشفافية الأمر الذي عرضها لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أجوبتها

ومن المواضيع التي عرضتها للهجوم عندما طلب منها ياخور أن تختار بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم ودانييلا رحمة، وأن توجّه رسالة إلى واحدة منهنّ تطلب منها أن تبتعد عن التمثيل وتركّز على عرض الأزياء، رفضت الخال اختيار أي منهنّ، واختارت ستيفاني صليبا، وبرّرت ذلك بأن صليبا عندما تشاهد الطبق الذي يجب أن تأكل منه ستعذرها، وأكملت أن ستيفاني لشدة جمالها لا يستطيع المشاهد أن يركز على الدور الذي تقدّمه، فيركّز على أزيائها وجمالها أكثر من تمثيلها.

والسؤال الثاني كان فيما إذا كانت قد خانت أحدا في حياتها فأجابت أنها فعلت ذلك ولكنها لم تقصد بذلك خيانة زوجها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الأمر بكثرة مما اضطر ورد لبث مقطع فيديو توضح فيه الجدل الذي أثير على هذه المواقع وقالت في الفيديو" هذا الفيديو لاوضح مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة.. وحمدلله تركت السوشيال ميديا.. لا أريد التبرير ولكن للمواقع التي تقول تخون شريكها فأنا لست خائنة وهذا السؤال عن شيء مضى ذهب بحاله فقد أكون قد خنت أحدا في الماضي فزوجي ليس اول شخص تحدثت معه في حياتي.. وبالنسبة لموضوع ستيفاني صليبا لا تصطادوا في الماء العكر وهي تعرف بهذا السؤال وأخبرتها عنه قبل رمضان