أنصار الله تعلن إسقاط طائرة تابعة "للتحالف العربي" في اليمن

جهينة نيوز:

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليوم الأحد إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن "مقاتلي الجماعة أسقطوا طائرة استطلاع للتحالف "أثناء تنفيذها مهام عدائية في منطقة كيلو 16 جنوب مدينة الحديدة".

ولم تورد القناة تفاصيل عن نوع الطائرة، وما إذا كانت مسيرة أم مأهولة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.