مشترك لبناني يأسر لجنة تحكيم ذا فويس ويصبح كاسرا للقواعد

جهينة نيوز:

أجمع أعضاء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" على أن الموسم الخامس هو "استثنائي"، الأمر الذي دفع بفريق الاعداد إلى تمديد عدد المشاركين في فريق كل من سميرة سعيد وراغب علامة وأحلام ومحمد حماقي ليصبح 15 مشتركاً لكل منهم.

وما حصل هو أنّ المشترك اللبناني مارك رعيدي أسر قلب حماقي على رغم اكتمال عدد فريقه، فثمّن فكرة تمديد العدد على اعتبار أنه "موسم استثنائي"، فيما أشاد علامة بصوت مارك على رغم عدم تحريكه كرسه، فقال: "سبق وسمعت مارك في حفلات بلبنان ومن الصعب أن تسمع صوتاً جميلا ولا تستدر له".

الممثلة كارمن لبس التي حضرت في الكواليس وقبل تقديم مارك أغنيته، عبرت عن توترها: "ح يوقف قلبي"، فيما عبّر مارك عن سعادته وتوتّره في الوقت نفسه خلال غنائه أمام لجنة التحكيم، وانضمّ في النهاية إلى فريق حماقي.

يذكر أنّ رعيدي إضافة إلى صوته الاوبرالي، سبق وشارك في مسلسلي "حبيبي اللدود" و"الحرملك