ارتطام مظلي بعمود إنارة في عرض عسكري في اسبانيا

جهينة نيوز:

شهد العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني في مدريد، السبت، ارتطام مظلي بعمود إنارة فيما كان عليه أن يحط أمام ملك البلاد وحمل العلم الإسباني.

وشهد الحضور والمشاهدون مباشرة حادث الاصطدام ومظلّة العسكري تلتف حول العمود.

وبقي المظلي معلّقاً لبعض الوقت على العمود فيما كان ينبغي عليه أن يحط أمام المنصة الرسمية التي جلس عليها الملك فيليبي وزوجته ليتيثيا وابنتاهما الذين صفقوا دعماً له.

وقالت وزارة الدفاع إنّ العسكري الذي سبق له أن قام بـ600 قفزة بالمظلة لم يصب في الحادث.

وشاركت أكثر من 150 آلية و4200 عسكري من الحرس المدني والقوى الأمنية في العرض العسكري البري في حين حلّقت 76 طائرة فوق جادة باسيو دي لا كاستييانا في مدريد، وفق ما أوضحت الوزارة.

وترأس الملك هذه المراسم برفقة رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز.