الأمم المتحدة: تهجير أكثر من 130 ألفا بسبب العدوان التركي على شمال شرق سوريا

الأحد, 13 تشرين الأول 2019 الساعة 14:40 | سياسة, عالمي

الأمم المتحدة: تهجير أكثر من 130 ألفا بسبب العدوان التركي على شمال شرق سوريا

جهينة نيوز:

قالت الأمم المتحدة اليوم الأحد إن أكثر من 130 ألف شخص هجروا من مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرق سوريا نتيجة للقتال بين قوات تقودها تركيا وفصائل كردية.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له، أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".


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