العدوان التركي على الأراضي السورية متواصل واحتلال عدد من القرى والبلدات بريفي الرقة والحسكة

جهينة نيوز:

واصلت قوات النظام التركي عدوانها على الأراضي السورية لليوم الخامس على التوالي واحتلت عدداً من البلدات والقرى بريفي الحسكة والرقة.

ونقلا عن سانا فأن قوات العداون التركي احتلت بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي الشرقي وقرى الدويرة وحروبي ورجعان بريف رأس العين شمال الحسكة بينما تسللت مجموعات من قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها إلى الطريق الدولي تل تمر-عين عيسى.

وقالت الوكالة إن ميليشيا قسد أخلت مخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي الذي يضم 10000 مهجر بعد استهداف طيران النظام التركي محيط المخيم.

وأشارت إلى أن “قسد” أطلقت سراح النسوة من تنظيم “داعش” التكفيري القاطنات في المخيم وسط وجود معلومات عن انشقاق 280 عنصرا من ميليشيا قسد مما يسمى (فوج تل براك) بريف الحسكة الشمالي.

إلى ذلك اعترضت ميليشيا قسد طريق الأهالي المتظاهرين ضد العدوان التركي في شارع الوحدة بالقامشلي.

واحتلت قوات العدوان التركي أمس بعض المواقع بريف الحسكة الشمالي بعد انهيار ميليشيا “قسد”.

وتشن قوات النظام التركي عدواناً على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة بقصف جوى ومدفعي استهدف العديد من القرى والبلدات فيهما مركزاً على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.