محمود قابيل يثير أزمة في مهرجان الإسكندرية السينمائي.. والسبب؟

الأحد, 13 تشرين الأول 2019 الساعة 13:35 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

محمود قابيل يثير أزمة في مهرجان الإسكندرية السينمائي.. والسبب؟

جهينة نيوز:

تعرض الفنان محمود قابيل لسرقة نظارته الطبية أثناء مشاركته في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الخامسة والثلاثين.

وقالت مصادر صحفية أن قابيل كان يجلس مع بعض الأشخاص داخل بهو الفندق، ولكنه سرعان ما غادر المكان ليكتشف لاحقاً اختفاء نظارته بشكل غامض، حيث توجه إلي إدارة استقبال الفندق وطالب بتفريغ الكاميرات للتعرف علي السارق وما زالت الأزمة قائمة.

يذكر أن محمود قابيل قد تم تكريمه في الدورة الخامسة والثلاثين، المقرر اختتام فعالياتها، مساء اليوم، علي مسرح سيد درويش بمحافظة الإسكندرية.


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