أنقرة تنتقد ادانة الجامعة العربية للعدوان التركي على سوريا "لا تمثل العرب"!

جهينة نيوز:

انتقدت تركيا بشدة البيان الختامي لاجتماع جامعة الدول العربية الطارئ الخاص بالعملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد قوات سورية الديمقراطية "قسد" شمال شرقي سوريا، وطعنت بتمثيل الدول الموقعة للعرب.

وأعرب رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون في "تويتر"، عن إدانة أنقرة بأشد العبارات للبيان الصادر أمس السبت والذي وصف عمليتها الجديدة "نبع السلام" بالاحتلال.

واعتبر ألتون أن الدول التي صدر عنها البيان "غير مرتاحة من دفاع تركيا عن حقوق الفلسطينيين، ومن اعتراضها لتسليم مدينة القدس إلى المحتلين، ومن تسميتها للأمور كما هي، بما فيها انقلابات واغتيالات وقصف المدنيين في اليمن"، مضيفا أن هذه الدول "لا يحق لها التحدث نيابة عن العالم العربي".

وذكر المسؤول التركي أن تلك الدول "لا تهتم إطلاقا باحتلال "حزب العمال الكردستاني" الإرهابي لمناطق غالبية سكانها من العرب وقيامه بتهجير المدنيين العرب من أراضيهم وتدمير قوى عربية"، معربا عن فخر تركيا بانزعاج تلك الدول من "نبع السلام".

وأدان البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقدته الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس العملية التركية في شرق الفرات، معتبرا إياها عدوانا واحتلالا لأراضي دولة عربية.

وطالب بيان الجامعة العربية أنقرة بوقف الهجوم، مناشدا مجلس الأمن الدولي التدخل.

المصدر: RT