إسبانيا تعلن رفضها العدوان التركي على الأراضي السورية

جهينة نيوز:

أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية بالنيابة مارغريتا روبليس رفض بلادها عدوان النظام التركي على الأراضي السورية .

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن روبليس حذرت في حديث للتلفزيون الإسباني الرسمي (تي في اي) الليلة الماضية من عواقب التصعيد العسكري للنظام التركي في المنطقة مشيرة إلى أن هدف بلادها الدائم هو الحفاظ على السلام والاستقرار.

وكان الأعضاء الخمسة الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي وهم فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وبولندا طالبوا الخميس الماضي النظام التركي بوقف عدوانه على الأراضي السورية مشيرين إلى أن هذا العدوان يهدد بتسهيل بروز تنظيم داعش الإرهابي مجددا والذي يبقى تهديدا كبيرا للأمن الإقليمي والدولي والأوروبي.