ترامب يقرر صرف 50 مليون دولار لـ "تحقيق الاستقرار" في سوريا

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت أنه سمح بصرف 50 مليون دولار من المساعدات لتحقيق الاستقرار في سوريا وحماية الأقليات العرقية والدينية المضطهدة، وتعزيز حقوق الإنسان حسب تعبيره.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل عشاء، قال ترامب: "الرؤساء الآخرين لن يفعلوا ذلك، إنهم سينفقون أموالا أكثر بكثير ولكن على أشياء لن تجعلك سعيدا".

ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات بسبب إعلان إداراته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".