ميليشا "قسد" تعلن قتل 75 جنديا تركيا وتدمير 7 دبابات في رأس العين

جهينة نيوز:

أعلنت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية قسد" اليوم الأحد، عن قتلها لـ 75 جندي تركي وتدمير 7 دبابات في رأس العين، وجاء وفقا لوكالة الفرات التابعة لها.

وبحسب الوكالة جرح أيضا 19 جنديا تركيا خلال الهجمات.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن سيطرتها الكاملة على مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي حيث نفت مصادر كردية مزاعم الأتراك حول السيطرة على المدينة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في التاسع من تشرين الأول الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".