أبراج الأحد 13 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٣/ ١٠: داهية يزن الناس من مجرد نظرة يلقيها عليهم، لديه حكم جيد على الناس، يدعو للتناغم والسلام، لا تخف النزاع، قد تفتعل المشاكل لمجرد استمتعاع بمشاعر تتولد بهذ الخصوص، يخوض النقاش بطريقة جيدة، ويصطف الى جانب المظلومين، مستوى جيد لم يتم تحقيقيه من قبل لذلك سيكون عندك تغيير وانجاز سريع، شعرة ونجاح حسب عملك، صداقات جديدة تغيير جذري، للبعض خطبة وزواج، شراء بيت حسب وضعك

الحمل: القمر ببرجك تمارس سحرك على طرف الاخر، نهار مميز تعمل تحالفات وتجد أجوبة على أسئلة تخصك، تنهي بعض الغموض وتجدد علاقات عمل مع أحد النافذين وتتجاوز أشياء وخاصة مع وجود القمر عندك تمتلك الحظ والجاذبية لا يستطيع أحد إيقافك.

الثور: ابتدأ التوتر والمخاوف، انت شخص صاحب الهام، وفي تبحث دائما عن الحقيقة، انت شخص شديد الذكاء؟وصاحب ضمير، تتمتعةبقدر كبير من النزاهة والاستقامة، لكن انتبه من عقوبى او غرامة او تأجيل كن حذرا كي لاتقع ضحية المنافسة، ممنوع الاحتجاج والاعتراض كن هادئ

الجوزاء: يوم جيد وقوي تستطيع المراهنة لبناء علاقات وصداقات جديدة، يوم مميز لتعمل تحالفات واجتماعات احرص على جعل أحلامك حقيقة مواقع النجوم ببرج العقرب تخدم مصالحك حتى تقتنص الفرص وتوسع دائرة صداقاتك يوم معرفة جديدة أو لقاء أحد من الماضي، أو تتلقى عروض جرب تطلب أمنية تتحقق لك، انت شخص ودود تشق طريقك نحو القمة بعذوبة معشرك ومعاملتك.

السرطان: شخص محب ذكائك حاد وكريم، انساني تحب عمل الخير وتوصل افكارك، شخص مخلص ومسؤول لذلك من الصباح الفترة مشحونة بالضغوطات والاعباء قد تتعرض لمسألة أو تضطر تقدم تبرير أو تفسير كن حريص على كل كلمة أو موقف تأخذه لذلك ابحث عن فرص العمل ولا تستسلم، انتبه على غذائك وصحتك

الاسد: شخص حساس ومحب وتمتلك لباقة طبيعية ينظر للعالم بانسجام وتناغم لذلك حظوظك جيدة خاصة انك نشيط وحازم وجازم لا شي يحبطك أوراق اتصالات سفريات مسألة مالية مهمة تكلف بها، للبعض يوم جيد للعاطفة والدراسة وازن الأمور لعبور الأشواك، نهار للحركة والتواصل والاتصالات.

العذراء: انت شخص قوي متفاني بعملك تمتلك شعور عالي بالواجب، يبتدي يومك بمشروع يستهويك لا تتخلى عنه ابدا ترتقي إلى مستوى التحديات وتتحمل حالات الفشل والعوائق، ينصب اهتمامك للامور المالية المشتركة وكل ما يتعلق بالحسابات المشتركة أو قضية تعويض أو تطالب على الاغلب بمسألة تنتهي لصالحك مع الانتباه للفواتير المستحقة، للبعض مرافقة مريض، للبعض فواتير واستحقاقات واكتشاف معلومات.

الميزان: شخص ذكي ومضحك، مفعم بالنشاط وأفكار مبدعة وخلابة، دبلوماسي لديك الكثير من القناعات الراسخة، انت مستعد للشراكة القمر بمربعك لا تفتعل المشاكل واهتم بالأمور المهنية والعاطفية حتى يمر اليوم بسلام وتطوي صفحة نهار جيد للشراكة العاطفية والمالية لكن احذر مشاكل تسبب الفشل

العقرب: عمل كثير ولديه تراكم اعمال، ديناميكي وقوي وذو قناعات راخة، لكنه رابط الجأش واثق من نفسه، نجاحاته على صعيد العمل والتنقلات، حاول انجاز ما تستطيع كي لا انعكس سلبي على صعيد نفسي وجسدي، الصبر ثم الصبر وانتبه لصحتك، الصراع ممنوع وعمل كثير ينتظرك

القوس: مرح متفائل تحب كل مافي هذه الحياة وتعشق الناس وعملك المفضل هو مراقبة مرور الناس من امامك وتشعر بقوة الحظ وتقيم علاقات اجتماعية لايصعب عليك اي مفاوضة او لقاء تدفع بأعمالك وتتغلب على المنافسين يوم جيد تتوفر لك تسهيلات وربما تعترف بسر لأحد المحيطين فيك وتطلع على ما يدور براسك من افكار وتقدم لفتات صغيرة وجيدة.

الجدي: شخص متواضع، ناجح يستمتع بمساعدة الآخرين، تفتخر بمهنيتك العالية، انت معروف كونك غير محب للظهور، اهتمامات بالليت، تشعر بالاستقرار لا تفسد نهارك، احتمال خبر سار يعوضك ما فااتك، لا تفرط بالعتاب لانه يفرق الاحباب

الدلو: تجند طاقاتك لتخفف هدفك وتعبر عن الخطط، انت اليوم عاطفي ومثالي، تعيش الحياة بتفاصيلها، تتمتع برؤية رومنسية وقادر على التعبير عن نفس الطرق المبتكرة، تتبادل وجهات النظر حركة وتواصل واتصالات وتتتبادل وجهات النظر، حركة اخوة واخوات، القمر ببرج الحمل يجعلك في حفل او نشاط اجتماعي

الحوت: حاول الاستفادة من الظروف القادنة في الطريق، نهارك يحملك بعض الفرص المالية او تتوصل لاتفاق، او تقوم بعملية بيع وشراء، نظم ميزانيتك قد تغير وتقترح اعمال جديدة، امور مالية تشغل بالك