بالفيديو - الميليشيات الارهابية المرافقة للاحتلال التركي تعدم المدنيين امام الكاميرات

جهينة نيوز:

يبدو أن مهمة رجب طيب اردوغان في عدوانه على سورية تقتصر على تهجير السكان من بيوتهم و هو ما يحتاج الى مجرمي حرب يقومون بقتل المدنيين امام عدسات الكاميرات لارهاب الاخرين.

و نشرت تنسيقيات الارهابيين مشاهد متعددة لقيام المقاتلين الارهابيين المرافقين لجيش الاحتلال التركي و اما اعين جيش الاحتلال التركي ينفذون اعدامات بحق المدنيين و امام الكاميرات.

و يذكر بان الجيش الحر بجميع ميليشياته و رغم نشر مئات المشاهد لارتكابه جرائم حرب لم يتم تصنيفه كمنظمة ارهابية في الامم المتحدة بسبب الدعم و الحماية الغربية له.