بالفيديو - الميليشيات الارهابية المرافقة للاحتلال التركي تعدم المدنيين امام الكاميرات

السبت, 12 تشرين الأول 2019 الساعة 23:11 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

يبدو أن مهمة رجب طيب اردوغان في عدوانه على سورية تقتصر على تهجير السكان من بيوتهم و هو ما يحتاج الى مجرمي حرب يقومون بقتل المدنيين امام عدسات الكاميرات لارهاب الاخرين.

و نشرت تنسيقيات الارهابيين مشاهد متعددة لقيام المقاتلين الارهابيين المرافقين لجيش الاحتلال التركي و اما اعين جيش الاحتلال التركي ينفذون اعدامات بحق المدنيين و امام الكاميرات.

و يذكر بان الجيش الحر بجميع ميليشياته و رغم نشر مئات المشاهد لارتكابه جرائم حرب لم يتم تصنيفه كمنظمة ارهابية في الامم المتحدة بسبب الدعم و الحماية الغربية له.


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