"أجنحة الشام للطيران" تسير رحلاتها الغير مباشرة "أسبوعياً" من دمشق إلى شنجن الصينية عبر طهران

جهينة نيوز:

تبدأ أجنحة الشام للطيران بتسيير أولى رحلاتها الغير مباشرة من دمشق وعبر مطار طهران الدولي إلى مدينة "شنجن" في الصين وذلك إعتباراً من أوائل شهر تشرين الثاني القادم وبمعدل رحلتين أسبوعياً.

تأتي هذه الخطوة الطموحة في إطار عمليات التوسع التي تنفذها أجنحة الشام للطيران على شبكة محطاتها تلبيةً لإحتياجات ورغبات مسافريها ووصلهم مع المحطات المنشودة والتي لها أهمية خاصة ولاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

هذا وستتيح هذه المحطة الجديدة، ولاسيما لرجال الأعمال والتجار السوريين والصينين على حد سواء، في تعزيز حركة السفر في الاتجاهين ودعم حركة المبادلات التجارية والسياحية بين البلدين.

وبهذه المناسبة فقد أعلن القسم التجاري في أجنحة الشام للطيران عن طرح عروض أسعار مميزة ومنافسة على تذاكر الطيران المباعة على هذه الخط الجوي تشجيعاً للمسافرين الراغبين بالسفر إلى هذه المحطة الجديدة.

ومع إضافة مدينة "شنجن الصينية" على خارطة رحلات أجنحة الشام للطيران يرتفع عدد المحطات المباشرة والغير مباشرة التي تصلها الشركة إلى أكثر من 17 محطة عربية وإقليمية وعالمية.

يذكر أن أجنحة الشام للطيران هي الناقل الوطني الخاص الذي تأسس بنهاية عام 2007 في سورية حيث تقوم بتسيير رحلاتها الجوية على متن طائراتها من طراز الايرباص ذات السعات المختلفة، من مطار دمشق الدولي إلى كل من: الكويت، الشارقة، مسقط، بغداد، النجف، البصره، أربيل، طهران، أصفهان، موسكو، يرفان(عاصمة أرمينيا)، الخرطوم، بيروت، القامشلي إضافة إلى رحلاتها الغير مباشرة لكل من جدة، الرياض، كوالالمبور، شنغهاي وحالياً إلى مدينة شنجن الصينية.