بعد أن تخلى عنهم .. بومبيو يعلن انه سيحمي الاكراد من شريكه في الناتو (تركيا)

جهينة نيوز:

بعد أن سحب قواته الغير شرعية و سمح لتركيا بمهاجمة مدن و قرى سورية بهدف التغير الديموغرافي بعملية عسكرية تقودها غرفة عمليات تركية امريكية مشتركة قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده تعمل مع شركائها على صياغة خطوات حماية الأكراد شمال شرقي سوريا، في الوقت الذي تستمر فيه عملية "نبع السلام" التركية في المنطقة.

و في تصريح يشير الى ان تبادل الادوار بين تركيا و قسد و التحالف الامريكي هدفه تقسيم سورية قال بومبيو في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "ننسق مع العديد من الحكومات، وسوف أتحدث مع زملائي الأوروبيين اليوم السبت"، مضيفا أن حماية الأكراد "أمر هام وصائب، والولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق ذلك".