الجيش اليمني يعلن نيته الكشف عن وثائق سرية لقضية عمرها 42 عام

جهينة نيوز:

أكد المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع نية الجيش اليمني نشر وثائق سرية تتعلق بالإنقلاب الدموي على الرئيس اليمني الاسبق ابراهيم الحمدي.

و قال العميد سريع: بتوجيهات القيادة سيصدر تقرير رسمي هو الأول منذ 42 عاما يتضمن الكشف عن معلومات جديدة بشأن قضية الانقلاب الدموي البشع الذي أدى إلى اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي 11 أكتوبر 1977م.

و اضاف المتحدث الرسمي بإسم القوات اليمنية التقرير الرسمي الأول عن جريمة اغتيال الشهيد الرئيس ابراهيم الحمدي يرحمه الله سيتضمن الكشف عن أبرز الضالعين بالجريمة بموجب الوثائق والشهادات.

و يذكر ان الرئيس اليمني ابراهيم الحمدي اغتيل عام 1977 بضروف غامضة قبل زيارته الى اليمن الجنوبي التي كان هدفها الوحدة و قد دعا الرئيس ابراهيم الحمدي الى التقليل من التأثير السعودي في اليمن.