اللاذقية :اشتباك مسلح أثناء القبض على أحد المطلوبين

جهينة نيوز:

اعلن المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية اليوم 12 أكتوبر انه وفي اطار متابعة المطلوبين الخطرين في محافظة اللاذقية وأثناء محاصرة احد المطلوبين حصل اشتباك بين احدى الدوريات المشتركة التي تتصدى للجريمة والمظاهر السلبية نتيجة ممانعته للدورية بالأسلحة والقنابل

وأضاف المكتب على صفحته على الفيسبوك أن العملية أدت إلى تهدم في جدران احدى الغرف وحريق في المنزل الذي يقطنه بالقرب من محطة وقود "حورية "على دوار الزراعة حيث عمل فوج الاطفاء على اخماده وتبين وجود جثة مجهولة الهوية.

وعلى الفور حضرت الى المكان الاجهزة المختصة لمتابعة الموضوع واستكمال التحقيقات واعادة الوضع الى ماكان عليهه