جهينة نيوز:

أبو الغيط : على السلطات السورية أن لا تفرض شروطها للعودة للجامعة العربية

بالرغم من سقف الخطابات المرتفعة في الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الطارئ السبت 12 /اكنوبر/ 2019 و التي تضمن بعضها دعوة واضحة و صريحة لعودة سورية للجامعة العربية إلا أن البيان الختامي غاب عنه بنداً يدعو سوريا للعودة لمقعدها في الجامعة العربية .

و قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط رداً على أسئلة الصحفيين حول خلو البيان الختامي من دعوة سورية لشغل مقعدها في الجامعة العربية " أن عودة سورية إلى الجامعة العربية رهن إجراءات مطلوبة من السلطات في دمشق و أضاف أن على " السلطات السورية أن لا تفرض شروطا للعودة " .

من جهته أكد وزير حارجية العراق أن بغداد ستقدم قريبا طلبا رسميا لعودة سوريا للجامعة العربية

و كان وزراء الخارجية العرب قرورا في ختام اجتماعاتهم، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في القاهرة تعليق مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة، اعتبارا من تاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 في خطوة للضغط على دمشق في إطار انخراط عدد من الدول العربية في مشروع استهداف سورية .