الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف العدوان التركي على سورية

جهينة نيوز:

طالب البيان الختامي لجامعة الدول العربية المجتمعة على مستوى وزراء الخارجية حول العوان التركي على سوريا، مجلس الأمن بالتدخل لوقف العدوان التركي تحت مسمى عملية “نبع السلام” في سوريا.

ودعت جامعة الدول العربية، السبت 12 تشرين الأول ” أعضاءها لاتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وثقافية وسياحية ضد تركيا على خلفية العملية العسكرية التي بدأت بها تركيا قبل حوالي 3 أيام في الشمال السوري.

وحملت الجامعة تركيا مسؤولية تفشي الإرهاب بعد عدوانها على سوريا.

وسبق أن أعربت عدة دول عربية عن رفضها للعملية العسكرية التركية التي انطلقت في 9 تشرين الأول بالتعاون مع مجموعات مسلحة ضد ميليشا قسد بهدف إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري لحماية الامن القومي التركي.

وقد تحفظت كل من قطر والصومال على البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، والذي تم عقده في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.