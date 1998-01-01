إدانات عربية شديدة اللهجة و دعوات لعودة سورية للجامعة العربية

جهينة نيوز:

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد ابو الغيط في اجتماع طارئ لـجامعة الدول العربية، لبحث الهجوم التركي في شمال سوريا، "ان الجامعة العربية تدين التدخل الأجنبي بسوريا"، ووصفته "بالغزو المدان والعدوان المرفوض خارج عن الشرعية الدولية"،ورفض ابو الغيط الضغط على العالم بورقة اللاجئين"، مؤكدا "ان العدوان التركي يرمي إلى اقتطاع مساحة من الأرض السورية ويسعى إلى تغيير ديموغرافي في شمال سوريا".

ودعا ابو الغيط تركيا "لوقف عملياتها العسكرية بشمالي سوريا وسحب قواتها المتوغلة هناك" محملا إياها مسؤولية التبعات الإنسانية".

وأدان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والذي ترأس بلاده الجلسة الحالية للجامعة العربية، الهجوم التركي على سوريا وذلك خلال اجتماع طارئ للجامعة بدعوة من مصر. وطالب الوزير العراقي الجامعة بإعادة عضوية سوريا فيه.

و لفت وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الاجتماع الطارىء إلى أن "تركيا تدشن فصلا جديدا من اعتداءاتها على سيادة الدول"، معتبراً أن "تركيا مسؤولة عن دعم واحتضان المنظمات الإرهابية في المنطقة وتحاول إحداث تغيير ديمغرافي في سوريا".

وأكد ان "مصر ترفض كل محاولات استهداف سيادة الدول العربية والأمن القومي العربي"، مشيراً إلى أن "تركيا تتحمل المسؤولية عن عودة المنظمات الإرهابية إلى المنطقة"، مشدداً على أنه "من حق السوريين مقاومة العدوان التركي".

وأشار إلى أنه "يجب محاسبة كل من يتورط من النظام التركي في جرائم حرب في سوريا"، لافتاً إلى أنه "يجب إنهاء العدوان التركي على سوريا"، مؤكداً أن "التاريخ سيحاسب كل من تورط ودعم العدوان التركي على الشعب السوري".

و أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن السعودية تدين الهجوم التركي على سوريا.

وفي كلمته في إجتماع وزراء الخارجية العرب، دعا المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود لوقف العمليات العسكرية شمال سوريا.

وفي حين أشار الجبير إلى أن الاعتداء التركي شمال سوريا يهدد بتقويض جهود الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، أكد دعم بلاده الحل السلمي للأزمة السورية وفق قرارات المجتمع الدولي.

و تساءل وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أثناء إلقاء كلمته بجلسة الجامعة العربية اليوم، إذا ما كان الوقت مناسبا لعودة سوريا إلى الجامعة وتحقيق المصالحة العربية بذلك.

وأشار باسيل في كلمته إلى أن "الوقت حان لتحقيق مصالحة عربية وإعادة سوريا للجامعة العربية ووقف حمام الدم هناك".

و جدد باسيل مطالبته بعودة سورية للجامعة العربية بتأييد الدعوة التي أطلقها من على هذا المنبر بالذات منذ أكثر من سنة لعودة سوريا الى مقعدها الفارغ منذ ثماني سنوات

و أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم خلال الاجتماع الطارىء "رفض بشدة المساس بالدول العربية ونقف مع سوريا"، مشيراً إلى "إننا نجدد دعمنا لجهود المبعوث الأممي في سوريا غير بيدرسون للوصول لحل سياسي"، مشدداً على "إننانرفض التدخلات الأجنبية في سوريا وندعو لعودة دمشق للجامعة العربية"

و اعتبر وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش خلال الاجتماع الطارىء أن "الاعتداء التركي يزعزع استقرار المنطقة"، مؤكداً أن "العدوان التركي وكل ما يترتب عليه مرفوض جملة وتفصيلا"، مطالباً بـ"خروج كل القوات الأجنبية من سوريا".

وأكد أنه "يجب تفعيل الدور العربي في سوريا"، مشيراً إلى أن "الاعتداء التركي سيخلق أزمة إنسانية"، داعياً الدول العربية إلى "العمل على وقف استباحة الأراضي العربية"، لافتاً إلى أن "الإمارات تدعم الجهود الدولية لحل الأزمة السورية سلميا".

ولفت إلى ان "التوغل التركي في سوريا يعزز قدرات الإرهابيين"، مضيفاً "الإمارات تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف الهجوم التركي على سوريا".