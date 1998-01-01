أبو الغيط: العدوان التركي على سوريا سيفضي إلى أزمات جديدة ويعد خطراً حقيقياً على الأمن والسلم الدوليين

جهينة نيوز:

اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ان العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في سوريا ليست سوى غزو.

وقال أبو الغيط خلال الاجتماع التشاوري للجامعة العربية ان استخدام ورقة النازحين في الأيام الأخيرة يعكس انحداراً غير مسبوق.

واضاف أبو الغيط: ان العدوان التركي على سوريا سيفضي إلى أزمات جديدة ويعد خطراً حقيقياً على الأمن والسلم الدوليين.

ودعا أبو الغيط مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته من أجل التوصل لموقف دولي موحد يدين العدوان التركي ويوقفه.

كما حمل تركيا المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية التي ستترتب عن عدوانها على سوريا.