وزير الدفاع التركي يؤكد استمرار التنسيق مع واشنطن في العدوان على سوريا

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن "التنسيق متواصل مع الأمريكيين" في إطار العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، مؤكدا أنه لم يحدث أي إطلاق تركي للنار على الأمريكيين هناك.

وجاءت تصريحات أكار أثناء تفقده مركز قيادة العمليات على الشريط الحدودي مع سوريا اليوم السبت ونقلتها وكالة الاناضول حيث اطلع على نشاطات القوات المشاركة في العملية وأصدر التعليمات اللازمة.

وفي جوابه عن سؤال حول أن نقطة مراقبة أمريكية أصيبت بنيران تركية، أكد أكار أنه لم يحدث أي إطلاق نار على نقطة المراقبة الأمريكية، وإنما على مرتفعات تبعد عن النقطة 1000 متر، حيث أطلقت نيران وقذائف هاون على مخفر حدودي تركي.

وأوضح أن القوات التركية ردت على مصدر النيران في إطار الدفاع المشروع عن النفس، وقبل الرد اتخذت كافة التدابير للحيلولة دون تعرض القوات الأمريكية لضرر، كما لفت إلى أن قوات جيشه أوقفت إطلاق النار احترازيا بعد تواصل الجانب الأمريكي معها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الأربعاء إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع "الجيش الحر"، ما اسماها عملية "نبع السلام" شرقي الفرات في سوريا لتطهيره من "الإرهابيين" وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم حسب تعبيره.