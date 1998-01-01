علم سورية يرفرف فوق أعلى قمة في إفريقيا

السبت, 12 تشرين الأول 2019 الساعة 14:48 | رياضة, رياضات أخرى

علم سورية يرفرف فوق أعلى قمة في إفريقيا

جهينة نيوز:

تمكن المتسلق السوري عمر الحصري من رفع علم الوطن فوق أعلى قمة في إفريقيا في جبل كليمنجارو وتسمى سقف إفريقيا شمال شرق تنزانيا.

وقال الحصري في تصريح لـ سانا إنه بعد رحلة شاقة وممتعة استغرقت عشرة أيام استطاع الوصول إلى ارتفاع 5895 متراً في أعلى قمة من جبل كليمنجارو.

وكان الحصري تمكن خلال شهر نيسان من العام الماضي من الوصول إلى ارتفاع 5400 متر في جبال الهيمالايا ورفع علم الوطن عند مخيم كاتماندو في تلك القمة.

يشار إلى أن المغتربة السورية سيلفانا بيطار وصلت في شباط من العام الماضي إلى قمة النايغواتا التي تعد واحدة من أعلى قمم جبال فنزويلا رافعة العلم الوطني.


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