برعاية الرئيس الأسد: تدشين محطة تحويل ضهر الجبل بالسويداء بكلفة ستة مليارات ليرة

جهينة نيوز:

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد تم اليوم تدشين محطة تحويل ضهر الجبل الكهربائية مع الخط المغذي لها بالسويداء /خط الكوم المعمل 66 ك.ف/ بكلفة ستة مليارات ليرة.

وخلال تدشين المحطة الذي أقيم بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية قال وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي في تصريح للصحفيين إن المحطة البالغة استطاعتها 60 ميغا تم تنفيذها بشكل كامل من قبل الكوادر والخبرات الفنية الوطنية كمشروع يسهم في تخفيف الأحمال عن خط الـ 66 ك.ف المغذي لمدينة السويداء وتأمين الكهرباء لمنطقة التطوير السياحي في ضهر الجبل واستقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة وتلبية الطلب على الطاقة فيها.

ولفت المهندس خربوطلي إلى أن إنجاز المحطة يتزامن مع البدء حاليا بمشروع مهم آخر للمحافظة يتمثل بتنفيذ واعادة تأهيل خط 230 ك.ف من منطقة الشيخ مسكين في درعا وصولا إلى محطة الكوم بالسويداء ليضاف إلى الخط الحالي المغذي للمحافظة “تشرين الكوم” على أن يتم إنجازه خلال الفترة القريبة القادمة.

من جانبه أشار رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشروعات بالسويداء وزير الاتصالات والتقانة المهندس اياد الخطيب في تصريح مماثل إلى أن مشروع المحطة يأتي ضمن مجموعة مشاريع سيتم افتتاحها بالمحافظة خلال الأيام القادمة منها مطحنة أم الزيتون ومشفى شهبا الوطني ومشروع لوزارة الموارد المائية بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والاقتصادي فيها.

و بين الوزير الخطيب أن وزارة الاتصالات أعادت تشغيل الكبل الضوئي الواصل بين محافظتي درعا و السويداء بحيث أصبح هناك خط إضافي اخر ما يسهم باستقرار منظومة الاتصالات في المحافظة.

وأشار مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء المهندس فواز الظاهر إلى أن تنفيذ المحطة جاء في اطار خطط توسيع شبكات الكهرباء مبينا أهميتها في إلغاء التقنين الكهربائي القسري وتخفيف الفاقد الكهربائي مبينا أن طول الخط المغذي للمحطة من محطة الكوم يصل إلى 18 كيلومترا و هو مزدوج الدارة و من المقرر أن يغذي محطة المشنف أيضا بالمرحلة القادمة.

حضر تدشين المحطة محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي وأمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير ومعاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة ورئيس مجلس محافظة السويداء و قائد شرطة المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات رسمية وشعبية وحزبية بالمحافظة.