مخابز ريف حماة المحرر في الخدمة.. وقريباً صالات السورية للتجارة

جهينة نيوز:

انتهت مديرية التجارة الداخلية في محافظة حماة من تأهيل جميع المخابز في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وأكد مدير التجارة وحماية المستهلك في حماة زياد كوسا في تصريح لـ«تشرين» أن ورشات المديرية، منذ إعلان تحرير ريف المحافظة الشمالي من الجماعات الإرهابية المسلحة، انطلقت لتجهيز صالات السورية للتجارة وإعادة تأهيلها، مشيراً إلى أنها ستوضع بالخدمة خلال فترة قريبة جداً.

ولفت كوسا إلى أن ورشات الصيانة أعادت تأهيل وتشغيل المخابز جميعها في المناطق المحررة، ومنها تشغيل مخبزين كانا متوقفين عن العمل في طيبة الإمام ومخبز آلي ضخم يتبع للقطاع العام في صوران.

وكشف كوسا أنه من لحظة عودة الأهالي إلى مناطقهم المحررة وشاحنات السورية للتجارة موجودة في الريف المحرر محملة باللحوم والفواكه والمواد الغذائية وجميع المستلزمات الحياتية اليومية وبأسعار منافسة، وأضاف: هناك إقبال كبير من الأهالي وهذا برنامج يومي لنا مستمر في طيبة الإمام وحتى مورك آخر المناطق المحررة.