أبراج السبت 12 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٢/ ١٠: شخص لديه مواهب عديدة مكبوتة وغير علنية، يساعد الظروف والحظ لجانبه، يربح دائما، رقيق، هو الصامت الاكبر يحسم امره بهدوء، يحب الاختلاط بالناس ميال للرومنسية، ظهور اجتماعي، قوي ومشاريع ارتباط، للبعض ارباح، سفر للبعض مع اصدقاء، افراح وهدية غير متوقعة، قضية قانونية لمصلحتك

الحمل: يوم إيجابي يلائم اي يوم جديد، فيه طاقة كبيرة تثبت فيها روح التفاؤل والنشاط، خاصة مع الاصدقاء، تزداد رغبة في كسر حاجز الروتين، ابق محافظا على ازدهارك المعنوي، ابتعد عن مسارك الاساسي، القمر ببرجك مسيطر على زمام الامور

الثور: فترة لا تخلو من انزعاجات ومضايقات، لا تنجذب وراء السلبيات، لا تتطرق ولا تتخطى حدودك، لا تأخذ الامور ببساطة من دون نوايا سيئة، لا تقدم على خطوة جديدة الوقت غير مثالي انتبه من حسد للبعض، قد تقع في فخ الشتور والكلمات المنقة، معاتبات ومشاكل معينة قد تظهر عندك

الجوزاء: مناسب جدا لك لتستطيع الاستفادة من النشاط الاجتماعي وتلتقي بالاصدقاء القديمين، سمع اخبار كثيرة والاجواء تلاؤمك، نقاشات تخص مواضيع هامة على صعيد عمل، تجني راحة لا مثيل لها من دعوة

السرطان: كلامك يهدف الى حل، لا يفوتك شاردة ولا واردة، احتمال تعمل مشكلة، حاول ان تشرح وجهة نظرك، وتنجز عملك، لا تحاول ارضاء الاخرين، فهي غاية لا تدرك، اليوم، تستطيع الاعتماد على اي احد ان يساعدك، لا تقارن ولا ترد بسرعة، نقاشات ليس فيها جدوى

الاسد: حضورك وحديثك اللبق يجعلك تزيد من التفكير في السفر وتحمل مرحلة ترميم لاحداث سابقة كانت مزعجة نوعا ما، توسع دائرة عملك وتفرض شعبيتك، وتؤكد على نهار مليء بالحيوية ومعرفة الاصدقاء، احتمال تدخل على مشروع غطته فرصة، نشاط بالسفر والحركة والتواصل

العذراء: الاجواء تتحسن وتشعر بحاجة شديدة لتبقى وحدك، احتمال تلتقي باشخاص يقفوا لجانبك ويفتحوا لك مشروع جديد، تحل مواضيعك لا تعاند، لا ترجع للماضي بسبب حزن، لا تقحم نفسك بالنار لانقاذ غيرك، فاتورة واستحقاق ومشغول بالميزانية

الميزان: لا تستاء، احتمال عرقلة، اهتم اكثر بالمقربين منك، تتمتع بالعواطف، لا تعارض الشركاء، لا تعاتب ولا تطلق احكام عشوائية، تنشغل الحرب وانت بطبعك عندك قدرة على مساعدة نفسك، اليوم افضل

العقرب: نراك صامتا قليل الكلام، حاول ان تنظم وقتك وتبدأ نهارك بنشاط، قد يطرأ حدث جديد يعمل على تأخيرك، وازن بعملك المهم حتى تصل لنتيجة مرضية، خف من المرض، انتبه لصحتك، اليوم عندك عمل كثير

القوس: يقترب الحظ منك، يوم مناسب لتقوم بعمل مناسب ومشاريع ابداعية، اذا كنت مهتم باحد المجالات الثقافية الفنية والعملية، يوم للحركة والتوسع والتغيير، تتالق وتزداد مصاريفك، حظوظ وبصورة عامة يوم جيد

الجدي: اهتم بشؤون البيت، قد تخطئ بتقديرك تتصرف بطريقة متهورة، ركز وكن هادئ، عاطفيا قد تكون الامور على خير ما يرام، حظوظ على صعيد الامور البيتية والعقارية

الدلو: نادرا ما تكون هادئ وتبدو يحمل لك منظومة الطاقة والحركة، تحب السفر وتتمتع باي فكرة وتسمع اراء الاصدقاء، حاول ارضاء الاخرين، الناس بحاجتك اليوم، نهار ايجابي للحركة

الحوت: حسابات كثيرة خاصة على صعيد كسب مال، احتمال تفاوض بأمر يخص عملك، الجو يعطيك رغبة بانجاز اعمالك بدون ارباك، حاول توسيع رؤيتك بكافة الامور، وخاصة ان المور مستقرة وايجابية، استرداد دين وخبر معنوي