بعد تهديد أميركي بعقوبات على أنقرة... الليرة التركية تهبط

جهينة نيوز:

تراجعت الليرة التركية إلى 5.9 مقابل الدولار، بعد تهديد أميركي بفرض عقوبات على أنقرة بعد أن أعلن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، أن الرئيس دونالد ترمب فوض مسؤولين أميركيين بصياغة مسودة لفرض عقوبات جديدة "كبيرة جدا" على تركيا بعد أن شنت أنقرة هجوما في شمال شرق سوريا.

من جهتها، هددت حكومات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في سوريا، ورفضت تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أنه "سيفتح الأبواب" ويرسل 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا لم تسانده.

من المهم الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس التركي: "نحن لن نوقف هذه الخطوة التي اتخذناها ضد "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"وحدات حماية الشعب".. ونحن لن نتوقف بغض النظر عما يقوله أي أحد". وأكد الرئيس التركي قائلا: "نحن نتلقى تهديدات من اليمين واليسار، وهم يطالبوننا بوقف تقدمنا".

المصدر رويترز