مسؤول أمريكي: انفجار بالقرب من موقع للقوات الأمريكية قرب عين العرب في سوريا

جهينة نيوز:

أعلن مسؤول أمريكي عن وقوع انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية المتواجدة بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني) في سوريا فيما أكد أن مصدر الانفجار ما زال مجهولاً .

و ذكرت CNN نقلا عن مصدر أمريكي مسؤول أن قذائف مدفعية تركية سقطت بالقرب من موقع قوات أمريكي خاصة، الجمعة، في منطقة قريبة من عين العرب شمال سوريا.

وقال المصدر، الذي اطلع على التقييم الأولي للحادث، إن قذائف المدفعية سقطت على بعد عدة مئات من الأمتار من مكان وجود قوات العمليات الخاصة الأمريكية. وأضاف أنه لا توجد إصابات أمريكية في التقارير الأولية، ولا توجد إشارة حاليا على أن ذلك كان متعمدا.

و كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد في وقت سابق من اليوم بأن " الولايات المتحدة ستظل تركز على سلامة رجالها ونسائها بالزي العسكري" و أن " القوات العسكرية التركية على دراية تامة بأماكن وجود قواتنا التي مازلت موجودة مع الكرد باستثناء موقعين سحبنا قواتنا منهما " .

المصدر وكالات