تفجير يستهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية بجنوب سوريا

جهينة نيوز:

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن استهداف المسلحين لدورية للشرطة العسكرية الروسية بعبوتين ناسفتين في جنوب سوريا.

وأوضح رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي باكين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في طريق سير دورية الشرطة العسكرية الروسية في محافظة درعا السورية عند الساعة 10:25 صباح اليوم.

وأضاف أنه بعد 20 دقيقة تم تفجير عبوة ناسفة أخرى، بالتزامن مع وصول فريق للأجهزة الأمنية السورية إلى المكان.

وأكد باكين عدم وقوع ضحايا أو إصابات بين العسكريين الروس، وإصابة اثنين من القوات الأمنية السورية بجروح طفيفة.

المصدر RT