خطيب جمعة طهران: ندعو تركيا الى عدم التورط كالسعودية في المستنقع الامريكي

جهينة نيوز:

اكد خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران "اية الله سيد احمد خاتمي" ان الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا بانه شكل انتهاكا لسيادة دولة مستقلة؛ قائلا : ندعو تركيا الى عدم التورط كالسعودية في المستنقع الامريكي.

و نقلت وكالة الانباء الايرانية عن خاتمي قوله، ان الواضح في هذا الهجوم هو انتهاك سيادة دولة مستقلة؛ مؤكدا ان موقف الجمهورية الاسلامية من ذلك قائم على نصيحة تركيا بالوقف الفوري لهجماتها وسحب قواتها العسكرية من الاراضي السورية.

وقال خطيب الجمعة المؤقت في طهران : لقد خضعت السعودية بوصفها الدولة العميلة لامريكا، الى املاءاتها وتورطت في المستنقع الامريكي، وحاولت انهاء الوضع في اليمن خلال اسبوع واحد لكنها لم تنجح في ذلك بعد مرور 5 اعوام على الحرب في هذا البلد.

وتابع اية الله خاتمي : ينبغي لتركيا ان تحذر الوقوع في هذا الشراك الامريكي.

كما تطرق الى الاضطرابات الاخيرة في العراق؛ مبينا انها تنجم عن ثلاثي يضم كلا من امريكا والسعودية وفلول حزب البعث العراقي البائد.

وفي معرض الاشارة الى دور الانظمة الرجعية العربية وخاصة السعودية في احداث العراق؛ قال : ان 79 % من تغريدات تويتر المحرضة على الاضطرابات (في العراق) كان مصدرها السعودية، وان هذا البلد لا يستطيع ان يتصرف كدولة طبيعية.

وتابع : النظام السعودي يقوم باثارة الفوضى والاضطرابات في جميع انحاء العالم، وفي بلده يعمل مثل حيوان يتغذى على النجاسات يتلذذ بقتل الإنسان ويواصل قتل أبناء الشعب اليمني المظلوم.

واشار آية الله خاتمي، الى ان الضلع الثالث لهذه المؤامرة هم فلول حزب البعث؛ مردفا ان القائمين على قناة العربية السعودية والـ "بي بي سي" و"سي ان ان" وبقية وكالات الانباء والقنوات الفضائية ومواقع الانترنت عملت على تضخيم الاحداث وتأجيجها.