البنتاغون ينفي انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سورية

الجمعة, 11 تشرين الأول 2019 الساعة 20:15 | سياسة, عالمي

البنتاغون ينفي انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سورية

جهينة نيوز:

نفى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب عن انسحاب القوات الأمريكية من سورية مؤكداً أنها مازالت في المنطقة .

و قال في مؤتمر صحفي أجراه اليوم برفقة رئيس هيئة الأركان ، إن " القوات العسكرية التركية على دراية تامة بأماكن وجود قواتنا التي مازلت موجودة مع الكرد باستثناء موقعين سحبنا قواتنا منهما " .

- و أشار إسبر ، إلى أن " الغزو التركي لشمال شرق سوريا يقوض الاستقرار في المنطقة " و " يضع علاقاتنا مع تركيا على المحك ".

و أكد إسبر أن واشنطن لم تتخل عن الأكراد و" حاولنا منع العملية التركية" ، و تابع أن قسد" تحرس سجناء "داعش ."


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