البنتاغون يعلن إرسال تعزيزات عسكرية إلى السعودية لمواجهة التهديدات الإيرانية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة إنها بصدد إرسال آلاف الجنود والمعدات إلى المملكة العربية السعودية في خضم توترات تشهدها المنطقة وصلت ذروتها مع هجوم صاروخي على مواقع نفطية رئيسية في المملكة.

وأكد البنتاغون في بيان له نشر عدد كبير من القوات بالسعودية يشمل "مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية".

وقال البيان إن خططه تتضمن إرسال معدات عسكرية متقدمة لمواجهة أي تهديد إيراني، وبينها طائرات مقاتلة وصواريخ "باتريوت" و"ثاد".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت فضلا عن منظومة ثاد الدفاعية.

وذكر البيان "أبلغ الوزير إسبر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية".

من جهته أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكي أن الهدف من إرسال القوات الأمريكية إلى السعودية هو ردع التهديدات الإيرانية

المصدر وكالات