بالصور .. وقفة احتجاجية في الحسكة والقامشلي تنديداً بالعدوان التركي

جهينة نيوز:

نظمت الفعاليات الأهلية والإجتماعية والدينية في محافظة الحسكة وقفتين احتجاجيتين في مدينتي الحسكة والقامشلي تنديداً بالعدوان التركي على الأراضي السورية وبمخططات أردوغان الإجرامية بحق الأهالي وقصفه الأحياء السكنية التي أسفرت عن ضحايا في صفوف المدنيين وإصابة العشرات.

ولفت المشاركون إلى أن العدوان التركي على الأراضي السورية هو احتلال غاشم تجب مقاومته بكل الوسائل الممكنة، داعين إلى توحيد الصف الداخلي والالتفاف حول الجيش العربي السوري لأنه الضمانة الوحيدة لحفظ الأرض ووقف الأطماع الخارجية.‎

و رفع المشاركون يافطات ضد اردوغان و ضد ميليشيا قسد مطالبينها بتسوية وضعها او الرحيل.