ترامب: محادثات التجارة بين أمريكا والصين تسير على ما يرام

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ”تسير على ما يرام“ مع بدء اليوم الثاني من مفاوضات على مستوى عال تهدف إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكتب ترامب في تدوينة على تويتر ”سأجتمع مع نائب رئيس الوزراء (الصيني) اليوم، الجميع يتطلعون إلى أن يروا شيئًا مما يحدث!“.

وفي وقت سابق الجمعة؛ استأنف مسؤولو التجارة الأميركيون والصينيون مفاوضاتهم مع تزايد التفاؤل بتوصل الطرفين إلى اتفاق مؤقت ووقف الحرب التجارية المدمرة بينهما.

وعلى الإثر شهد السوق المالي الأميركي انتعاشًا عند افتتاحه مع مراهنة المستثمرين على التوصل إلى اتفاق جزئي يؤجل بموجبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة التعرفات الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولار كان مقررًا فرضها الأسبوع المقبل.

وقالت شبكة بلومبيرغ؛ إن الصين ستواصل زيادة مشترياتها من صادرات المزارع الأميركية وتتعهد بعدم التلاعب بالعملة بينما تعلق واشنطن زيادة التعرفات الجمركية.

ورفضت الصين حتى الآن مطالب ترامب بإحداث تغييرات كبيرة في الطريقة التي تدير بها بكين اقتصادها، وهو ما يقول بعض المحللين أنه يمكن أن يقوض الحزب الشيوعي سياسيًا.

في هذه الأثناء واصلت إدارة ترامب دراسة سبل ممارسة المزيد من الضغوط على بكين إضافة إلى فرض رسوم على الواردات الصينية.

وهذا الأسبوع قال لاري كودلو، الخبير الاقتصادي البارز في البيت الأبيض، أن ذلك قد يشمل تشديد القوانين التي تحكم الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة.