رحيل أول رائد خرج إلى الفضاء المفتوح

جهينة نيوز:

أكدت وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة خبر وفاة رائد الفضاء الشهير، أليكسي ليونوف، عن عمر يناهز 86 عاما

ولد ليونوف في الـ 30 من مايو عام 1934، في قرية ليستفيانكا في الاتحاد السوفيتي، وكان من أوائل الذين انضموا إلى صفوف القوات الفضائية السوفيتية عام 1953.

وعام 1959 اختير ليعمل مدربا لرواد الفضاء في الاتحاد السوفيتي، وأوكلت إليه العديد من المهام الفضائية، حيث عمل في رحلة "فوسخود-2"، وكان قائدا لرحلة "سويوز-19" التي جرت في يوليو 1975، وله العديد من البحوث العلمية المهمة في مجال الفضاء.

ومن أبرز الإنجازات التي سجلت لهذا الرجل المتميز، هو أنه كان أول رائد يخرج إلى الفضاء المفتوح يوم 18 مارس عام 1965 ، حيث قضى هناك 12 دقيقة و9 ثوان، ومنح على إثر هذا الإنجاز لقب بطل الاتحاد السوفيتي.

ويملك ليونوف موهبة الرسم أيضا وله العديد من اللوحات الفنية التي أبدعها في الفضاء، من بينها لوحة أنجزها أثناء مهمته الشهيرة عام 1965، ولوحات لزملائه الذين شاركوه في مهماته الفضائية، ولوحة بعنوان " فوق البحر الأسود".

و يذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرم رائد الفضاء ليونوف بمناسبة عيد ميلاده الـ 85 بوسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.

وكالات