الخارجية الايرانية: ناقلة النفط استهدفت في البحر الأحمر مرتين خلال نصف ساعة

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، اليوم، أن ناقلة النفط الايرانية “سابيتي” استهدفت مرتين في غضون نصف ساعة شرق البحر الاحمر، محملاً “مرتكبي هذه المغامرة الخطيرة مسؤولية التبعات الناجمة عنها”.

وقال موسوي إن “التحقيقات التي اجرتها الشركة الوطنية الايرانية لناقلات النفط ، تبين أن هذه الناقلة اصيبت بأضرار عندما تعرضت للاستهداف مرتين في غضون نصف ساعة بالقرب من الممر شرق البحر الأحمر، مشيراً الى أن وضع ناقلة النفط المستهدفة تحت السيطرة، حيث اوضح “لحسن الحظ لم يصب أحد من أفراد الطاقم بأذى وإن السفينة في حالة مستقرة.”

ونوه موسوي إلى أنه “في الأشهر القليلة الماضية ، جرت اعمال تخريبية اخرى ضد ناقلات النفط الإيرانية في البحر الأحمر، حيث يجري حاليا إجراء تحقيقات حول الجهات الضالعة في هذه الحوادث”. واعرب موسوی عن قلقه حیال التلوث الناجم عن تسرب النفط من صهاريج هذا الناقلة المتضررة، مؤكدا ان “كل المسؤولية الناجمة عن عواقب هذا العمل التخريبي ومن بينها التلوث البيئي الشديد في المنطقة ، تقع على عاتق منفذي هذه المغامرة الخطيرة”.

وأضاف في الختام “سيستمر التحقيق حول التفاصيل والعناصر التي تقف وراء هذا الحادث الخطير، وسيتم الإعلان عنها بعد التوصل الى النتائج.” يذكر ان ناقلة النفط الايرانية “سابيتي” تعرضت فجر الجمعة الى انفجارين على مسافة 60 ميلاً عن سواحل ميناء جدة السعودي في البحر الاحمر.