ارتفاع عدد الأثرياء في الصين لهذا العام

جهينة نيوز:

كشف مسح سنوي لأغنى رجال الأعمال الصينيين عن ارتفاع عدد الأثرياء هذا العام على الرغم من حرب التعريفات الجمركية مع واشنطن وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ذكر تقرير هورون، اليوم الخميس، أن متوسط القيمة الصافية لأغنى 1800 شخص في الصين ارتفع بنسبة 10٪ عن عام 2018 ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وجاء جاك ما، الذي تقاعد الشهر الماضي من منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا، في المرتبة الأولى بثروة بلغت 39 مليار دولار. وجاء ما هواتنغ مؤسس شركة تينسنت، شركة للألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي، في المرتبة الثانية بـ 37 مليار دولار.

وعكست النتائج الأهمية المتزايدة للسوق الاستهلاكية في الصين في وقت تسببت فيه زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة في تأثير حركة التصدير الصينية.

وارتفع عدد رجال الأعمال المدرجين في القائمة من قطاعي التكنولوجيا والأدوية والصناعات الغذائية بينما انخفض الأثرياء في مجال الصناعة