فرض عقوبات على تركيا على طاولة القمة الأوروبية

جهينة نيوز:

أعلن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، اليوم الجمعة، أن فرض عقوبات على تركيا سيكون مطروحا على الطاولة في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أول من أمس، بدء عدوان علي شمال شرقي سوريا تحت مسمى عملية "نبع السلام".

وأكد أردوغان، في كلمة القاها أمس الخميس، أن عملية "نبع السلام"، التي ستكون "صفحة مشرقة" في تاريخ تركيا بحسب قوله، جاءت لتطهير شرق الفرات من "الإرهابيين"، منددا بمواصلة الاتحاد الأوروبي وصف العمليات التركية في سوريا بـ"الاستعمار"، ومحذرا دول الاتحاد بإرسال اللاجئين إليهم.

وقامت الخارجية الفرنسية باستدعاء السفير التركي لدى باريس الخميس، في خطوة تعبر عن التنديد والرفض الواسعين للعدوان العسكري التركي على الاراضي السورية.