جورج كلوني ينتقد ترامب لتخليه عن ميليشا قسد في سورية

جهينة نيوز:

أعرب النجم الأمريكي جورج كلوني عن شعوره "بالصدمة" جراء تبرير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الهزلي” لقرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، بالقول إن الأكراد “لم يساعدونا في نورماندي” خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال نجم هوليوود والمخرج والمنتج الناشط سياسيا، خلال ندوة تجارية في العاصمة الفنلندية، الخميس، إنه يرى الكلمات التي صدرت عن ترامب الأربعاء ” بيان صادم للغاية”.

واتهم كلوني واشنطن بالتخلي عن حلفاء القوات الأمريكية "ميليشيا قسد" في سوريا كي يتعاملوا وحدهم مع هجوم الجيش التركي.

وقال:” شعرت بالفزع لفكرة أننا قد نقول بعد جعل الأكراد يقاتلون معركتنا بالنيابة عنا- لأننا لم نرد أن نرسل جنودا إلى هناك- حسنا أنتم وحدكم”.

تصريحات كلوني جاءت خلال مقابلة على هامش منتدى نورديك للأعمال في هلسنكي.