نواب جمهوريون سيطرحون قرار لفرض عقوبات على تركيا

جهينة نيوز:

أعلن 29 من الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي أنهم سيطرحون قرارا لفرض عقوبات على تركيا الأمر الذي يسلط الضوء على استياء المشرعين من العدوان التركي على ميليشا قسد في شمال سوريا.

وبعد يوم من إعلان جمهوريين وديمقراطيين عن تشريع مماثل في مجلس الشيوخ، قال النواب وبينهم زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي وويب ستيف سكاليسي إنهم يريدون ردا قويا على عدوان أنقرة.

وشددت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان على وجوب "أن يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه عواقب وخيمة بسبب الهجوم بلا رحمة على حلفائنا الأكراد في شمال سوريا".