جهينة نيوز:

أعلن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لإيجاد أرضية مشتركة لوقف إطلاق النار في سوريا، إذ اعتبر المسؤول ان "العملية العسكرية" التركية في سوريا لم تتجاوز الخط الأحمر.

ولفت المسؤول الأميركي الى ان "واشنطن ترغب في تكبيد تركيا تكلفة دبلوماسية ومالية كبيرة في حال التصرف في سوريا بشكل غير متناسب وغير إنساني"، وقال: ""هذا يشمل التطهير العرقي ويشمل القصف الجوي والمدفعي العشوائي وغيره من القصف الموجه على السكان المدنيين. هذا ما نتابعه الآن. لم نر أمثلة واضحة على ذلك حتى الآن".

واشار الى ان ترامب كلّف دبلوماسيّين أميركيين التوسّط في وقف لإطلاق النار بين الأتراك والأكراد.

المصدر: وكالات