انفجار في ناقلة نفط إيرانية قرب سواحل جدة

جهينة نيوز:

أفادت وكالة "إسنا" بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجماً عن عمل إرهابيّ

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن الانفجار وقع في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وسبب أضراراً بالغة وتسرباً نفطياً في البحر الأحمر.

وذكرت أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في سبب الانفجار ولا يستبعد الخبراء أن يكون نتيجة عمل إرهابي.

وقالت الوكالة إن الناقلة الإيرانية في حالة مستقرة في البحر الأحمر، وترسو على بعد نحو 96 كيلومتراً من ميناء مدينة جدة السعودي.

وأفادت وسائل إيرانية بأن طاقم الناقلة سيطر على الحريق الذي نشب فيها إثر هجوم، ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم.

من جهتها، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية إن هناك احتمالاً أن يكون انفجار ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر ناجماً عن هجوم صاروخيّ.

وقالت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط إن صاروخين استهدفا الناقلة عند الساعة 5:00 و5:20 فجر اليوم الجمعة وتسببا في الانفجار.

ونفت الشركة المالكة لناقلة النفط الإيرانية نشوب حريق على متنها، مؤكدة أن أفراد طاقمها بخير وأن تسرب النفط توقف.

بدوره، قال متحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، المتمركز في البحرين، "إننا نعلم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بالسفينة الإيرانية وليس لدينا أي معلومات أخرى".